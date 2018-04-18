Ещё
Загорелась техника: в Брагино спасатели тушили жилой дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загорелась техника: в Брагино спасатели тушили жилой дом 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Сегодня вечером горел жилой дом на проспекте Дзержинского, 6 корпус 3. Семь пожарных машин прибыли на место около 18:00.
— Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже. Владелец квартиры не пострадал. Эвакуация не проводилась, так как площадь возгорания была незначительна и пожар быстро потушили, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
По предварительным данным, загорись коробки с оргтехникой, которые мужчина хранил в своей квартире.
За последние дни в Ярославле произошло несколько крупных пожаров. Только вчера во Фрунзенском районе полыхали дома и загорелся торговый центр.
76.ru: последние новости
Под Ярославлем сдадут большой долгострой: где достроят дом 175 тысяч в день: депутаты облдумы опубликовали декларации о доходах В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня8
Россия нашла способ защититься от санкций360
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Госдеп пригрозил применить силу против России441
США заявили об атаке «российских наемников»184
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение