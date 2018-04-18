Новые квартиры в Новой Москве чаще покупают молодые

80% квартир в новостройках в новой Москве являются одно— и двухкомнатными

В новостройках новой Москвы в 80% случаях проектируются одно— и двухкомнатные квартиры, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Доля одно— и двухкомнатных квартир в новых жилых комплексах ТиНАО превысила 80%. Это свидетельствует о том, что в новой Москве основными покупателями жилья в новостройках являются молодые люди и молодые семьи», — заявил руководитель ведомства Владимир Жидкин.

По его мнению, это хоть и молодые, но уже состоявшиеся люди, у которых есть хорошее образование и достаточно высокооплачиваемая работа.

«Мы проанализировали ситуацию в одном из крупных жилых комплексов и выяснилось, что сейчас с помощью ипотеки покупается почти 60% квартир, а еще год назад там доля ипотеки составляла 34%», — сказал Жидкин.

По его словам, потенциальным покупателям квартир в новостройках новой Москвы сейчас предлагается около 8 тысяч квартир общей площадью более 400 тысяч квадратных метров.