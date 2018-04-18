80% квартир в новостройках в новой Москве являются одно— и двухкомнатными 

В новостройках новой Москвы в 80% случаях проектируются одно— и двухкомнатные квартиры, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.
«Доля одно— и двухкомнатных квартир в новых жилых комплексах ТиНАО превысила 80%. Это свидетельствует о том, что в новой Москве основными покупателями жилья в новостройках являются молодые люди и молодые семьи», — заявил руководитель ведомства Владимир Жидкин.
По его мнению, это хоть и молодые, но уже состоявшиеся люди, у которых есть хорошее образование и достаточно высокооплачиваемая работа.
«Мы проанализировали ситуацию в одном из крупных жилых комплексов и выяснилось, что сейчас с помощью ипотеки покупается почти 60% квартир, а еще год назад там доля ипотеки составляла 34%», — сказал Жидкин.
По его словам, потенциальным покупателям квартир в новостройках новой Москвы сейчас предлагается около 8 тысяч квартир общей площадью более 400 тысяч квадратных метров.
«Наша ставка на комплексность развития новых территорий, опережающие темпы создания здесь современной социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры дает свои плоды. Причем, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО активно строится не только и не столько жилье, но и большое количество объектов для создания рабочих мест», — сказал Жидкин.