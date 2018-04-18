На портале госуслуг появилось больше возможностей для пользователей

Еще до авторизации в личном кабинете на главной странице появятся услуги, которые были востребованы хозяином компьютера ранее, а также наличие уведомлений в личном кабинете.

Эти уведомления также стали персонализированными. Например, там вы сразу увидите штраф из ГИБДД , если он был недавно выписан, или сообщение о том, что вы не прикрепили все необходимые документы для заказанной ранее услуги. Если срок паспорта, водительского удостоверения или полиса ОМС подходит к концу, вы узнаете об этом заранее.

На главную страницу портала вынесены самые популярные услуги — регистрация автомобиля, получение водительского удостоверения, получение паспорта по достижении 18 лет, информирование о штрафах, налоговых задолженностях, исполнительных производствах. Появились тематические блоки «Мое здоровье», «Транспорт и вождение», «Семья и дети», которые содержат список соответствующих услуг.

В личном кабинете есть быстрый доступ к услугам по жизненным ситуациям. Под этим заголовком можно найти «кнопки» по регистрации ребенка, вступлению в брак, поиску работы, покупке недвижимости.

Данные из вашего профиля автоматически подтягиваются в электронные формы заявлений на государственные услуги.

"Последнее крупное обновление портала было проведено летом 2016 года, с тех пор неоднократно проводились тесты на удобство использования, и в результате мы многое изменили, — говорит замдиректора департамента развития электронного правительства минкомсвязи Александр Павлович. — Обновление позволит сделать сервисы более индивидуальными и перейти на обслуживание граждан по жизненным ситуациям. Обновленный портал госуслуг в сочетании с мобильным приложением поможет сберечь людям время".

Сейчас на Едином портале гос­услуг зарегистрировано 70,5 миллиона граждан, по итогам 2017 года через него и мобильное приложение к нему было заказано 1,24 миллиарда услуг. В российском сегменте Интернета портал госуслуг занимает 12-е место по месячной посещаемости.

Всего в прошлом году получили государственные и муниципальные услуги (подавали заявления, оформляли документы, запрашивали информацию, оплачивали штрафы) 72,4 миллиона граждан, из них 46,6 миллиона делали это в электронном виде. Остальные обращались в многофункциональные центры или органы государственной власти напрямую. При этом еще в 2014 году число получателей онлайн-услуг составляло 11,6 миллиона человек.

Предпочтения электронному способу общения с государством отдали 55 процентов женщин и 45 процентов мужчин, 82 процента из них живут в крупных городах.

Чаще всего в электронной форме получают госуслуги граждане в возрасте от 25 до 44 лет (55 процентов).

Люди старше 55 лет ожидаемо более консервативны, только 13 процентов из них получают гос­услуги онлайн, в целом предпочитая обращаться в МФЦ (31 процент) или органы государственной власти напрямую (37 процентов).

Среди федеральных округов электронные услуги наиболее популярны в Центральном федеральном округе (71,3 процента), Поволжье (67,2 процента), Южном (64,3 процента) и Сибирском (59,6 процента) округах.