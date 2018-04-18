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Доходы главы КЧР в 2017 году сократились на 444 тыс. рублей
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Доходы главы КЧР в 2017 году сократились на 444 тыс. рублей 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов заработал в прошлом году на 444,4 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году. Согласно декларации о доходах, размещенной в среду на официальном сайте главы и правительства КЧР, в минувшем году он получил 887,139 тыс. рублей против 1,331 млн рублей годом ранее.
В пользовании главы региона, как и 2017 году, — дом площадью в 522,9 кв. м и приусадебный участок площадью 758 кв. м. Темрезов владеет также тремя автомобилями: ГАЗ-69, ГАЗ-21 и LADA-212140.
Согласно декларации, на супругу главы КЧР зарегистрированы два земельных участка общей площадью 1492 кв. м, дом 80,6 кв. м, три квартиры общей площадью 228,4 кв. м и два склада (199,1 кв. м). На одного из несовершеннолетних детей главы КЧР зарегистрирована квартира площадью 276,4 кв. м. Все объекты находятся на территории РФ.
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