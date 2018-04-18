Доходы главы КЧР в 2017 году сократились на 444 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК , 18 апреля. / ТАСС /. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов заработал в прошлом году на 444,4 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году. Согласно декларации о доходах, размещенной в среду на официальном сайте главы и правительства КЧР, в минувшем году он получил 887,139 тыс. рублей против 1,331 млн рублей годом ранее.

В пользовании главы региона, как и 2017 году, — дом площадью в 522,9 кв. м и приусадебный участок площадью 758 кв. м. Темрезов владеет также тремя автомобилями: ГАЗ-69, ГАЗ-21 и LADA-212140.