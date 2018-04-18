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Собственникам кафе «У привала» заплатят за снос здания 13 млн
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Собственникам кафе «У привала» заплатят за снос здания 13 млн 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Выборгском районе Ленинградской области снесут кафе, которое располагалось на линии строительства путепровода Таммисуо-Гвардейское на трассе Выборг — Каменногорск.
Об этом сообщил глава комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский. Итоговая компенсация владельцу здания составила 13 миллионов рублей.
Он также отметил, что строительство путепровода задерживалось из-за нескольких десятков судебных процессов, связанных с участками на этой территории. Многие собственники не были согласны с оценкой стоимости земель.
Напомним, что общая стоимость строительства путепроводов на перегоне Выборг-Таммисуо и Таммисуо-Гвардейского составляет около 2 млрд рублей.
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