Тюмень догонит Екатеринбург в развитии логистики

Объем сделок, по прогнозам, тоже резко не подпрыгнет: если в 2016 году он составил 120 тысяч квадратов, включая переезд арендаторов из одного логистического центра в другой, то в 2017-м — 161 тысячу.

— Среди арендаторов складов лидируют дистрибьюторы и торговые сети, а также интернет-магазины. Наиболее востребованы объекты вблизи ЕКАД. Большой спрос на кросс-докинг (прием и отгрузка напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. — Прим. ред.), но такие объекты не строят — девелоперам это невыгодно, поэтому их роль, как правило, выполняют склады класса «А» и «В», — комментирует ситуацию Виталий Хиль, независимый эксперт про логистике.

Классического формата light industrial, где можно сразу арендовать офис и 100-150 квадратных метров под производство и хранение товара, в Екатеринбурге тоже нет. В основном эту функцию выполняют бывшие заводские склады и гаражные боксы, но там не приходится говорить о комфортной инфраструктуре. По мнению консультанта по рынку коммерческой недвижимости Алексея Коноплева, light industrial особенно актуален для малого бизнеса — очень удобно открыть магазин и офис рядом с мастерской. Несколько девелоперов заявили, что готовы реализовать подобные проекты, но дальше анонсов дело пока не пошло.

По оценкам аналитиков, в столице Урала и ее окрестностях земельного фонда достаточно для возведения более 2,5 миллиона квадратных метров логистических центров и мелких промышленных объектов в течение пяти лет. Компании, готовые взяться за строительство, как и потенциальные арендаторы, имеются. Проблема — в отсутствии инвесторов. Несмотря на стабильность этого сегмента недвижимости последние 2-3 года, окупаемость проектов в нем составляет 7-8 лет, многие опасаются влияния политических рисков на экономику.