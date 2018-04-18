Ещё
Врио главы Еткульского района подозревается в коррупции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врио главы Еткульского района подозревается в коррупции 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, Головчинский в 2014 году «превышая должностные полномочия, принял меры по ограничению круга лиц в получении информации о предоставлении муниципального земельного участка в аренду».
«Затем, данный участок был предоставлен в аренду предпринимателю для строительства на нем базы строительных материалов, что не соответствовало виду разрешенного использования. В последствии данный участок был выкуплен по льготной цене, существенно ниже рыночной стоимости, что причинило муниципальному бюджету ущерб в сумме более 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении СК.
Кроме того, в ведомстве заявили, что в 2015 году подозреваемый одобрил разрешение местному жителю на строительство на участке (ранее предоставленном ему в аренду), который впоследствии был использован в других целях. После этого, как считают следователи, незаконное разрешение было отозвано, что привело к ущербу гражданину в 3,9 млн рублей.
Фото: пресс-служба администрации Еткульского района
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Минстрой запретит замуровывать кошек в подвалах домов Совет министров Крыма передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность Луценко: в Вологодской области построят и отремонтируют 60 объектов социальной сферы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России333
Россия нашла способ защититься от санкций126
США заявили об атаке «российских наемников»138
Названы сроки блокировки Facebook в РФ217
PayPal в России пришел конец14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение