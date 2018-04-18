Врио главы Еткульского района подозревается в коррупции

По версии следствия, Головчинский в 2014 году «превышая должностные полномочия, принял меры по ограничению круга лиц в получении информации о предоставлении муниципального земельного участка в аренду».

«Затем, данный участок был предоставлен в аренду предпринимателю для строительства на нем базы строительных материалов, что не соответствовало виду разрешенного использования. В последствии данный участок был выкуплен по льготной цене, существенно ниже рыночной стоимости, что причинило муниципальному бюджету ущерб в сумме более 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, в ведомстве заявили, что в 2015 году подозреваемый одобрил разрешение местному жителю на строительство на участке (ранее предоставленном ему в аренду), который впоследствии был использован в других целях. После этого, как считают следователи, незаконное разрешение было отозвано, что привело к ущербу гражданину в 3,9 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Еткульского района