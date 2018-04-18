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Минимущества Ставрополья распределило деньги на квартиры сиротам
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Минимущества Ставрополья распределило деньги на квартиры сиротам 

АиФ Ставрополье 42 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
На Ставрополье почти все запланированные на 2018 год средства на покупку жилья для детей-сирот уже распределены по государственным контрактам, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе правительства края.
Всего для лишённых родительской опеки детей в бюджете предусмотрено свыше 450 млн рублей, в том числе, чуть более 346 млн — средства бюджета Ставропольского края и 104 миллиона — субсидия из федерального центра.
Основная часть этих средств — 285 млн рублей — пойдёт на финансирование контрактов, заключенных в 2017 году. Край купил сиротам 534 квартиры, вложившись в долевое строительство.
Остальные деньги будут вложены в 183 квартиры в строящихся домах по 11 госконтрактам, заключенным уже в этом году.
«Закупочная кампания идёт в строгом соответствии с графиком и выдерживает прогнозные показатели», — заверила замминистра имущественных отношений края Аннета Балабекова.
Во втором квартале ведомство будет заключать контракты под бюджет следующего года.
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