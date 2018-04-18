Минимущества Ставрополья распределило деньги на квартиры сиротам

На Ставрополье почти все запланированные на 2018 год средства на покупку жилья для детей-сирот уже распределены по государственным контрактам, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе правительства края.

Всего для лишённых родительской опеки детей в бюджете предусмотрено свыше 450 млн рублей, в том числе, чуть более 346 млн — средства бюджета Ставропольского края и 104 миллиона — субсидия из федерального центра.

Основная часть этих средств — 285 млн рублей — пойдёт на финансирование контрактов, заключенных в 2017 году. Край купил сиротам 534 квартиры, вложившись в долевое строительство.

Остальные деньги будут вложены в 183 квартиры в строящихся домах по 11 госконтрактам, заключенным уже в этом году.

«Закупочная кампания идёт в строгом соответствии с графиком и выдерживает прогнозные показатели», — заверила замминистра имущественных отношений края Аннета Балабекова.

Во втором квартале ведомство будет заключать контракты под бюджет следующего года.