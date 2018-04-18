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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов продается недвижимость
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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов продается недвижимость 

АиФ Урал 55 минут назад
Фото: АиФ Урал
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области предлагает к продаже нежилое помещениепо адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 52 А.
Общая характеристика объекта: коммерческая недвижимость торгово‐офисного назначения. Тип здания — общежитие (год постройки — 1962). Отдельный вход отсутствует. Электричество, водоснабжение, отопление, канализация.
Общая характеристика помещений предлагаемых к продаже
Нежилые помещения (в строении литер Б):1 этажа №32-34, 34А, 34Б, 34В общей площадью 55,1 кв.м.
Стоимость помещений — 1 485 000 рублей.
Условия передачи помещений: объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений;по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7 922-120 -87-90 или через сайт www.rdmugiso.ru
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