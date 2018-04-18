В Хабаровске сотрудники полиции спасли мужчину из охваченной огнем квартиры

В вечернее время участковый уполномоченный отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску капитан полиции Антон Дутов принимал граждан в участковом пункте полиции на улице Суворова, когда в помещение зашли встревоженные жители соседней пятиэтажки. Они рассказали, что на четвертом этаже в одной из квартир разгорается пожар. Участковый вышел на улицу и увидел, как из разбитого окна клубится густой черный дым и вырываются языки пламени. Пожарные расчеты еще только подъезжали к месту возгорания.

Сотрудник полиции стал звонить и стучать в двери квартир, призывая жильцов подъезда эвакуироваться. Один из соседей сообщил, что в эпицентре пожара находятся люди. Полицейский обмотал голову мокрым полотенцем и поспешил на помощь. Лестничную площадку и квартиру к тому моменту заволокло едким дымом. В густом мареве участковый разглядел тело человека в прихожей. Он вынес мужчину из опасной зоны.

В это время языки пламени в окнах квартиры заметил, проезжая мимо дома, младший оперуполномоченный УНК УМВД России по Хабаровскому краю старший прапорщик полиции Ислам Халаладзиев. Вместе стражи правопорядка спустили пострадавшего на нижний этаж и стали оказывать ему первую помощь. Уже на свежем воздухе житель квартиры пришел в себя. С сильными ожогами хабаровчанина доставили в стационар. В настоящее время жизнь 54-летнего пациента вне опасности. В результате возгорания квартира его выгорела полностью. После тушения пожарные обнаружили в ней тело 84-летнией женщины. Спасенный сотрудниками полиции мужчина — ее сын.

После того, как из квартиры, в которой полыхал пожар, вынесли мужчину, Ислам Халаладзиев включил фонарик на мобильном телефоне и в темноте и дыму поднялся на пятый этаж. Он стучал во все квартиры, чтобы оповестить их о необходимости эвакуации. Так, в одной из квартир находилась женщина, которую он вывел на улицу в безопасное место.

Руководством УМВД России по Хабаровскому краю принято решение о поощрении указанных сотрудников.