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Цены на недвижимость в Абу-Даби снижаются
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Цены на недвижимость в Абу-Даби снижаются 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Средняя стоимость жилья в Абу-Даби в первом квартале составила $3 160 за квадратный метр: цена на квартиры — $3 510, на виллы — $2 340. ValueStrat отметила, что валовая доходность была на уровне 6,6% годовых: 6,7% для квартир и 6,3% для вилл, сообщает Arabian Business.
Недвижимость подешевела во всех десяти районах эмирата, отслеживаемых ValueStrat. Квартиры на Al Reem Island и Al Reef, например, по сравнению с предыдущим кварталом упали в цене на 2,4% и 1,9% соответственно, виллы в Al Reef и Hydra Village — на 2%, в Mohammed bin Zayed City — на 2,3%.
В остальной части эмирата в течение квартала цены снизились на 0,9% и на 1,4% для квартир и домов.
Руководитель отдела исследований рынков недвижимости в компании ValuStrat Хайдер Тайма отметил, что стоимость недвижимости в Абу-Даби снижались в течение последних двух лет. Тем не менее, темпы падения, похоже, замедлились в течение последних девяти месяцев, составляя менее 2% в квартал.
В исследовании также отмечено, что 12% прогнозируемых 5 330 жилых единиц, как ожидается, будет завершены в 2018 году. Причем 82% из 623 единиц, законченных в первом квартале 2018 года, расположены на Yas Island. Из оставшихся объектов, находящихся на стадии строительства, 35% находятся на Al Reem Island.
Кроме того, ValuStrat заявила, что средняя арендная плата в эмирате снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. За квартал арендные ставки упали незначительно — на 2,7%. Аренда квартир в среднем подешевела на 8,1% за год и на 1,3% за квартал, а вилл — на 9,1% и 7,4% соответственно.
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