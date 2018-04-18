Арендные ставки в Абу-Даби продолжают снижаться

По данным фирмы по управлению недвижимостью, ставки аренды упали для квартир — от студий до трехспальных — на 1 — 5% за квартал и на 4 — 17% за год. Для вилл этот показатель составил 6 — 11%. По словам управляющего директора Asteco, в результате поступления нового предложения в период сдержанного экономического роста и аналогичных настроений на рынке, доля вакантного жилья всех типов увеличивается, сообщает Arabian Business.

В отчете отмечается, что в первом квартале этого года на рынок поступило около 1 600 жилых единиц, из которых более чем 75% были расположены в инвестиционных зонах — Yas Island, Al Reem Island и Al Raha Beach.

Что касается продаж, положение в Абу-Даби практически не изменилось, за исключением Marina Square (-5%), Reef Downtown (-6%) и Sun and Sky Towers (-6%). Эти районы столкнулись с усилением конкуренции со стороны новых незавершенных проектов, где застройщики предлагают привлекательные цены и выгодные тарифные планы.

Только в Al Reef стоимость вилл снизилась на 2%. К слову, стоимость жилья и арендные ставки также снижаются в Дубае.

В первом квартале был запущен ряд новых проектов, таких как Al Fahid Island и Reflection Towers на Reem Island, а также Saadiyat Grove и Emaar. К концу 2018 года планируется выпустить на рынок еще 7 300 единиц жилья, но, по мнению специалистов, часть из них перейдет на 2019 год.