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В ходе очередной проверки жилых помещений, предоставленных детям-сиротам в Переславле-Залесском, выявлено шесть нарушений
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В ходе очередной проверки жилых помещений, предоставленных детям-сиротам в Переславле-Залесском, выявлено шесть нарушений 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Переславле-Залесском прошла выездная проверка жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. В рейде вместе со специалистами департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области приняли участие представители службы постинтернатного сопровождения.
Было обследовано 28 жилых помещений, предоставленных по договорам найма. Выявлено шесть нарушений. В частности, установлен случай сдачи квартиры в поднаем, есть задолженности нанимателей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в размере от 30 до 120 тысяч рублей, а также установлены два случая проживания в квартирах посторонних лиц.
— Контроль за жильем, предоставленным детям-сиротам, осуществляется в течение пяти лет. В случае отсутствия нарушений у гражданина появляется возможность заключения договора социального найма с последующей приватизацией жилья, — рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаил Рысев. — Но это возможно только при соблюдении установленных требований договора найма специализированного жилого помещения. А именно: использование данного помещения по назначению, своевременное внесение ежемесячных платежей за коммунальные услуги, соблюдение правил и норм общественного порядка.
В рамках усиленного в регионе контроля за использованием областного имущества сотрудники департамента имущественных и земельных отношений провели 9 проверок целевого использования 107 жилых помещений, предоставленных детям-сиротам. Установлены факты сдачи квартир в поднаем и самовольной перепланировки. Выявлено более 50 нарушений, связанных с неоплатой предоставленных жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, по результатам проверок выявлены претензии к застройщикам по качеству жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирных домах.
Данные о нарушениях будут переданы в департамент образования Ярославской области. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации предоставят поддержку.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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