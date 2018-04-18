В ходе очередной проверки жилых помещений, предоставленных детям-сиротам в Переславле-Залесском, выявлено шесть нарушений

Переславле-Залесском прошла выездная проверка жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. В рейде вместе со специалистами департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области приняли участие представители службы постинтернатного сопровождения.

Было обследовано 28 жилых помещений, предоставленных по договорам найма. Выявлено шесть нарушений. В частности, установлен случай сдачи квартиры в поднаем, есть задолженности нанимателей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в размере от 30 до 120 тысяч рублей, а также установлены два случая проживания в квартирах посторонних лиц.

— Контроль за жильем, предоставленным детям-сиротам, осуществляется в течение пяти лет. В случае отсутствия нарушений у гражданина появляется возможность заключения договора социального найма с последующей приватизацией жилья, — рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаил Рысев. — Но это возможно только при соблюдении установленных требований договора найма специализированного жилого помещения. А именно: использование данного помещения по назначению, своевременное внесение ежемесячных платежей за коммунальные услуги, соблюдение правил и норм общественного порядка.

В рамках усиленного в регионе контроля за использованием областного имущества сотрудники департамента имущественных и земельных отношений провели 9 проверок целевого использования 107 жилых помещений, предоставленных детям-сиротам. Установлены факты сдачи квартир в поднаем и самовольной перепланировки. Выявлено более 50 нарушений, связанных с неоплатой предоставленных жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, по результатам проверок выявлены претензии к застройщикам по качеству жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирных домах.

Данные о нарушениях будут переданы в департамент образования Ярославской области. Оказавшимся в трудной жизненной ситуации предоставят поддержку.