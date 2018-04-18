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«Мосинжпроект» вернулся к проекту небоскреба в «Москва-Сити»
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«Мосинжпроект» вернулся к проекту небоскреба в «Москва-Сити» 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Принадлежащий столичным властям «Мосинжпроект» вернулся к проекту строительства небоскреба в «Москва-Сити» — компания в среду объявила тендер на проектировщика и техзаказчика строительства многофункционального высотного жилого комплекса в 1-м Красногвардейском проезде.
Как сообщается на сайте госзакупок, начальная сумма контракта составляет 1,45 миллиарда рублей, заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 мая.
Небоскреб площадью более 280 тысяч квадратных метров и высотой до 405 метров (104 надземных этажа) планируется построить на участке 1 делового центра «Москва-Сити», расположенного по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, 13.
В составе комплекса, в частности, должны быть спроектированы жилая часть с полезной площадью квартир не менее 130 тысяч квадратных метров, бизнес-центр примерно на 52 тысячи «квадратов», а также торговый центр и детсад временного пребывания. Здание также получит четыре подземных этажа для автопарковки и размещения инженерного оборудования, говорится в техзадании закупки.
О планах «Мосинжпроекта» построить небоскреб с офисами и апартаментами на участке между Выставочным переулком и 1-м Красногвардейским проездом в «Москва-Сити» стало известно в 2015 году, но в 2016-м проект было решено отложить из-за кризиса.
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