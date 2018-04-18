Ещё
Площадь технопарка в районе Зюзино не увеличится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь технопарка в районе Зюзино не увеличится 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказала инвестору в увеличении площади технопарка в районе Зюзино, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
«Инвестор планировал увеличить плотность застройки с 15 тыс. кв. м до до 17 тыс. кв. м для строительства технопарка, но Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказала ему, так как эти изменения могли бы повлечь неудобства для жителей стартового дома, который находится на смежном участке», — сказал Константин Тимофеев.
Градостроительно-земельная комиссия была создана в конце 2010 года. Ее основной задачей является оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия и др.
Каховка: последние новости
Собянин: В Москве за 7 лет отреставрировано более тысячи памятников истории «Желтый» уровень опасности объявили сегодня в Москве из-за сильного ветра В Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России331
Россия нашла способ защититься от санкций122
США заявили об атаке «российских наемников»137
Названы сроки блокировки Facebook в РФ216
PayPal в России пришел конец14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение