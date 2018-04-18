Площадь технопарка в районе Зюзино не увеличится

Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказала инвестору в увеличении площади технопарка в районе Зюзино, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

«Инвестор планировал увеличить плотность застройки с 15 тыс. кв. м до до 17 тыс. кв. м для строительства технопарка, но Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказала ему, так как эти изменения могли бы повлечь неудобства для жителей стартового дома, который находится на смежном участке», — сказал Константин Тимофеев.

Градостроительно-земельная комиссия была создана в конце 2010 года. Ее основной задачей является оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов, сохранения культурного наследия и др.