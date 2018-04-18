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Новый детский сад появится в Митине
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Новый детский сад появится в Митине 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Новый детский садик планируют построить к концу 2020 года за счет внебюджетных средств в районе Митино. Об этом сообщил заместитель префекта СЗАО Михаил Галанин.
— В настоящее время в стадии строительства в округе находятся 8 объектов образования общей площадью более 53 тысяч квадратных метров на 2870 мест, — рассказал Михаил Галанин.
Сейчас в СЗАО завершается строительство детского сада на 200 мест на ул. Маршала Новикова, дом 9 в районе Щукино. Почти на сто процентов готовы фасад и кровля, более чем наполовину сделаны внутренние и наружные инженерные сети. (ср)
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