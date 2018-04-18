Сергей Лёвкин: В будущем реновация должна происходить за счет технологической перезагрузки

По его словам, специалистами разных городских департаментов и комитетов, а также экспертами в области архитектуры, строительства и урбанистики подготовлен проект технических требований на проектирование домов по Программе реновации.

«Мы накопили знания и практический опыт при реализации предыдущей программы сноса домов первого периода индустриального домостроения, но Программа реновации только немного похожа на свою предшественницу. По факту мы должны выйти на совершенно иной уровень качества технологических решений и закладывать в новые дома перспективу не только завтрашнего дня, а смотреть в будущее. Это жилье должно прослужить не 50, а 100 лет, и в эти 100 лет оно должно иметь возможность модернизироваться без проблем для людей, которые в нем проживают», — сказал Сергей Лёвкин

«Построенный сегодня дом, через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания», — подчеркнул Сергей Лёвкин.