Глава Кубани и зам генпрокурора РФ обсудили, как решить проблемы дольщиков

Краевые власти продолжают борьбу с самостроями

Губернатор Кубани и заместитель генпрокурора РФ обсудили, как решить проблемы дольщиков, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Андрей Кикоть заявил о необходимости создать действенные правовые механизмы решения сложившихся проблем, особенно в случае передачи недостроенных объектов инвесторам для завершения их строительства.

В связи с этим администрация края с учетом предложений прокуратуры края доработала проект Закона «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края».

Так, в законопроект предложили внести дополнительные нормы, предполагающие систему последовательных мер по восстановлению прав граждан, вложивших деньги в строительство многоквартирных домов. Расширили критерии признания недостроенных домов проблемными объектами, определили момент, с которого уполномоченный орган региона принимает меры по подбору нового инвестора-застройщика, установили сжатые сроки и порядок его привлечения, в том числе передачи прав на земельный участок с сохранением прав граждан, инвестировавших средства в строительство дома.

Помимо этого, внесено предложение об определении порядка официального опубликования сведений об объектах, строительство которых ведется в соответствии с законом и в пределах установленных сроков, с целью обеспечения граждан доступной и достоверной информацией о параметрах (этажность, сроки и т.д.) возводимого жилья.

Участники совещания высказали необходимость рассмотрения этих предложений и их законодательного закрепления на ближайшей сессии ЗСК.

Кроме того, принято решение о разработке совместного документа по вопросу межведомственного взаимодействия при выявлении и пресечении фактов самовольного строительства на территории края.

Напомним, ранее глава региона призвал прокуроров сохранять жесткую позицию в отношении недобросовестных застройщиков.