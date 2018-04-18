Эксперт: страховщики могут начать повышать тарифы на страхование ТЦ

"Вы помните о пожарах в ТРЦ «РИО», «Синдика». … Этот год продолжил эстафету прошлого — «Зимняя вишня», «Персей». … Если так будет продолжаться, — а оно, наверное, так будет продолжаться, МЧС уже докладывает о том, сколько вскрыло недостатков при проверках, — то, я думаю, что скоро страхование ТЦ, — пока не бизнес, а именно ТЦ … встанет в ряд продуктов, которые не слишком нравятся страховщикам, и ставки должны пойти наверх", — сказал Кривошеев на встрече с журналистами в среду.

Он добавил, что жизнь у имущественных страховщиков в прошлом году была очень непростой, в том числе и у нацперестраховщика РНПК — в целом, по данным ЦБ, совокупный прирост выплат в секторе страхования имущества юридических лиц превысил 50%, при том, что сборы сократились на 11%.

Кривошеев рассказал и о крупных выплатах «Абсолют Страхования» в 2017 году. Компанией было выплачено 25 миллионов рублей магазину «М. Видео» после пожара в одном из региональных торговых центров Кемеровской области . Столько же выплачено одному из арендаторов, пострадавшему при пожаре в ТРЦ «РИО» в Москве. Порядка 4 миллионов рублей было выплачено одному из арендаторов ТЦ «Синдика». Выплата по Бадаевскому пивоваренному заводу составила 65 миллионов рублей.

"Я не думаю, что мы сильно прирастем в этом виде в следующем году… Мы извлекаем уроки… Мы андеррайтинговую политику ужесточаем, предстраховые осмотры обязательные, оценку пожарной безопасности и уже начали отказываться от клиентов, качество которых, скажем так, ниже среднего", — заключил Кривошеев.

"Абсолют Страхование" (бывший «ИСК Евро-Полис») была создана в 1992 году и является универсальным страховщиком. В 2017 году «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruA+ (что соответствует рейтингу «А+ (I) „Очень высокий уровень надежности“ по старой шкале агентства). Чистая прибыль компании в 2017 году увеличилась почти в четыре раза, до 222 миллионов рублей, а сборы выросли на 7,7%, превысив 3,3 миллиарда рублей.