Москалькова поддерживает законопроект о запрете продажи микродолей 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает предлагаемый депутатами Госдумы законопроект о запрете продажи микродолей, по ее словам, наличие такой возможности уже долгое время является предметом нарушения прав граждан.
Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская ранее сообщила РИА Новости, что законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей могут рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию.
"Этот законопроект заслуживает поддержки, потому что долгое время это было предметом нарушения прав граждан, когда доля продавалась третьему лицу, стороннему и создавались невыносимые условия для проживания другому человеку, проживающему в этой квартире", — сказала Москалькова, комментируя инициативу.
Она напомнила, что, еще будучи депутатом, вместе со своей коллегой Галиной Хованской предлагала установить такой запрет. «Но поскольку он выгоден для мошенников, они каким-то образом лоббировали противодействие прохождению этого законопроекта», — добавила омбудсмен.
Что касается ограничения регистрации в квартирах третьих лиц, уполномоченный также оценила это предложение в целом позитивно. «Он тоже правильный, но слишком ограничен: если говорить о прописке на своей площади только супруга и детей, это, наверное, неправильно, поскольку есть и другие родственники. Нужно ориентироваться здесь на перечень родных и близких, перечисленных в семейном кодексе», — полагает Москалькова.
Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой, направленной на ограничение регистрации в квартирах третьих лиц и продажу микродолей. Инициатива была внесена группой депутатов в декабре 2017 года. Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по ЖКХ Хованская, первый зампред комитета по ЖКХ Александр Сидякин, а также замглавы этого комитета Павел Качкаев.
Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли. При этом авторы отмечают, что правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.