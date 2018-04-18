Москалькова поддерживает законопроект о запрете продажи микродолей

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская ранее сообщила РИА Новости, что законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продажи микродолей могут рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию.

"Этот законопроект заслуживает поддержки, потому что долгое время это было предметом нарушения прав граждан, когда доля продавалась третьему лицу, стороннему и создавались невыносимые условия для проживания другому человеку, проживающему в этой квартире", — сказала Москалькова, комментируя инициативу.

Она напомнила, что, еще будучи депутатом, вместе со своей коллегой Галиной Хованской предлагала установить такой запрет. «Но поскольку он выгоден для мошенников, они каким-то образом лоббировали противодействие прохождению этого законопроекта», — добавила омбудсмен.

Что касается ограничения регистрации в квартирах третьих лиц, уполномоченный также оценила это предложение в целом позитивно. «Он тоже правильный, но слишком ограничен: если говорить о прописке на своей площади только супруга и детей, это, наверное, неправильно, поскольку есть и другие родственники. Нужно ориентироваться здесь на перечень родных и близких, перечисленных в семейном кодексе», — полагает Москалькова.

Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли. При этом авторы отмечают, что правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.