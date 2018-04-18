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В Черемушках выявили квартиру с нелегальными мигрантами
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В Черемушках выявили квартиру с нелегальными мигрантами 

Мои Черемушки 49 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Участковый из Черемушек выявил на Нахимовском проспекте «резиновую квартиру». 56-летний москвич за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире 17 иностранных граждан из стран ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.
По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В отношении нарушителя избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде.
Отметим, что подобные случаи еще несколько лет назад были широко распространены в Москве. Некоторые горожане прописывали в своих квартирах десятки и даже сотни мигрантов. «Рекордсменом» стал житель Подмосковья, который смог незаконно зарегистрировать в столице 56 тысяч нелегалов. Этот рекорд потянул на два года колонии. Нарушитель закона привлек внимание правоохранителей, когда выяснилось, что в арендованной им квартире, на площади около 15 квадратных метров зарегистрированы тысячи людей.
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