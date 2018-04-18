Депутаты ЗакСа Южного Урала раскрыли свои доходы: от 3,3 миллиарда до 195 тысяч рублей

Как следует из данных, опубликованных на сайте Заксобрания, вице-спикер ЗСО Константин Струков , владелец группы компаний «ЮжуралЗолото» , в прошлом году положил в свой карман 3,38 миллиарда рублей. В собственности Константина Ивановича — три земельных участка, дом и два незавершенных объекта. Супруга депутата, прочно прописавшегося в рейтинге российского «Форбс» , заработала за 2017 год менее 1,16 миллиона.

На втором месте в рейтинге самых богатых депутатов — владелец и руководитель сельскохозяйственного холдинга «Увелка» Валерий Филиппов с доходом в 269 миллионов. В его собственности — шесть земельных участков, дом, две квартиры, ряд нежилых объектов. Кроме того, Валерий Васильевич владеет автопарком на все случаи жизни: в его гаражах — автомобиль «Тойота Лэндкрузер», автоприцеп, катер, снегоход и даже трактор. За супругой Филиппова, заработавшей чуть более 400 тысяч, числится автомобиль «Москвич-2717-220». Тройку лидеров замыкает Александр Федоров , владелец Челябинского трубопрокатного завода , получивший доход в 269 миллионов. При этом за промышленником не числится никакой недвижимости: земля, два дома, квартира и прочие объекты записаны на супругу.

Четвертым по богатству выступает вице-спикер Семен Мительман , формально пенсионер. Тем не менее, с фамилией Мительмана прочно ассциируется ряд бизнес-активов в Челябинске и области, например, сеть ломбардов и ювелирных магазинов «Фианит». Семен Аркадьевич заработал за 2017 год 213 миллионов. Кроме того, он крупный землевладелец: Мительману принадлежит 26 земельных участков, девять жилых домов, несколько десятков жилых и нежилых помещений и солидный автопарк: 17 автомобилей и автоприцеп.

Самым бедным депутатом ЗСО приходится признать члена КПРФ Михаила Махова, лидера недавно созданного эко-движения «Анти СМОГ» и директора АНО «Юридический центр „Паритет“ . Михаил Андреевич, согласно декларации, заработал за год всего 195 тысяч рублей, зато владеет 15-ю земельными участками и, на равных долях с двумя несовершеннолетними детьми — квартирой площадью в 146 квадратных метров.

На втором месте „по бедности“ — заместитель гендиректора Ашинского металлургического завода Александр Решетников с доходом в 318 тысяч. Отметим, по неофициальным данным Александр Юрьевич считается одним из негласных хозяев Ашинского района. Это понятно по внушительному списку имущества мадам Решетниковой: только грузовых автомобилей на нее записано 13 штук, кроме того — девять квартир, 26 земельных участков, девять автоприцепов и три машины с кранами-манипуляторами. Плюс „скромный“ доход более, чем в 27,5 миллиона рублей.

Директор ООО „Периклаз-2000“ Николай Панкратов недалеко ушел: заработал только 428 тысяч.

Скромно живет и депутат Анатолий Вершинин , он же — коммунальный омбудсмен региона и директор АНО „ЖКХ Контроль“. За год Анатолий Сергеевич заработал только 521 тысячу рублей, в собственности у него пять земельных участков и квартира.

Отдельно отметим жен и мужей региональных депутатов. Кроме госпожи Решетниковой в этом списке стоит упомянуть мужа замдиректора компании „Альфастрой“ Татьяны Завгородней, задекларировавшего более 55 миллионов доходов и супругу директора УК „Артель-С“ Николая Янова (доход в 355 миллионов, более чем в сто раз больше, чем у мужа-парламентария). Наконец, жена исполнительного директора УК „Ремжилзаказчик“ Александра Мотовилова заработала за прошлый год 24 миллиона — почти втрое больше, чем муж, известный управленец от ЖКХ и партийный функционер.