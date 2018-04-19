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Продается уникальное здание в центре Екатеринбурга
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Продается уникальное здание в центре Екатеринбурга 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» планирует к продажеобъект недвижимости в стадии разрушения (административное здание) по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 29/улица Володарского, д.2, литер Б.
Площадь: общая 40,4 кв.м.
Инвентарный номер: 127862Б21.
Этажность: 1.
Подземная этажность: 0.
Назначение: нежилое здание.
Объект представляет собой кирпичное здание в стадии разрушения, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С. Е. Тупикова: склад», год постройки 1890-1926г.г. Фактически от здания сохранилась только одна стена, которая находится в неудовлетворительном состоянии, все остальные конструктивные элементы отсутствуют.
Объект расположен на земельном участке площадью 371 кв.м.
Стоимость объекта— 8 850 000,00 руб. с НДС  За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО»по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7-922-196-63-73или через сайт www.rdmugiso.ru.
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