Продается уникальное здание в центре Екатеринбурга

ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» планирует к продажеобъект недвижимости в стадии разрушения (административное здание) по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 29/улица Володарского, д.2, литер Б.

Площадь: общая 40,4 кв.м.

Инвентарный номер: 127862Б21.

Этажность: 1.

Подземная этажность: 0.

Назначение: нежилое здание.

Объект представляет собой кирпичное здание в стадии разрушения, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С. Е. Тупикова: склад», год постройки 1890-1926г.г. Фактически от здания сохранилась только одна стена, которая находится в неудовлетворительном состоянии, все остальные конструктивные элементы отсутствуют.

Объект расположен на земельном участке площадью 371 кв.м.

Стоимость объекта— 8 850 000,00 руб. с НДС За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО»по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7-922-196-63-73или через сайт www.rdmugiso.ru.