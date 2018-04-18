Ещё
Вдова Евстигнеева и ее пасынок заключили мировое соглашение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова Евстигнеева и ее пасынок заключили мировое соглашение 

Аргументы и Факты 1 час назад
Согласно соглашения Благонравов получил квартиру в Москве
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина и ее пасынок Александр Благонравов в среду подписали мировое соглашение в Тверском суде Москвы.
Отмечается, что соглашение переписывалось несколько раз и его подписание планировалось неоднократно, но в последний момент появилялись новые условия со стороны Благонравова.
«Я решила закончить судебные разбирательства, потому что мои морально-этические нормы выше всех этих дрязг. Я придерживаюсь позиции классиков: «Негоже лилиям прясть», — заявила актриса.
Ирина Цывина была замужем за Евстигнеевым с 1986 по 1992 год. Актер оставил ей крупное наследство, на которое претендовал ее пасынок — сын четвертого мужа Александра Благонравова.
Согласно подписанному соглашению Благонравов получил квартиру в Москве. Цывина остается обладательницей трех квартир, земельного участка и дома.
Аргументы и Факты: последние новости
Трех хабаровских бизнесменов подозревают в краже 1 млрд рублей у дольщиков Участники реновации смогут выбрать квартиры меньшей площади с доплатой Матвиенко: Совфед подготовит поправки к ответным мерам на санкции к 3 мая
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением118
Решена судьба российских банков в SWIFT188
Найдена «подлодка Гитлера»2
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США310
Сирийская армия показала российский «Стрелец»11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение