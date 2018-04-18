Вдова Евстигнеева и ее пасынок заключили мировое соглашение 

Согласно соглашения Благонравов получил квартиру в Москве
Вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина и ее пасынок Александр Благонравов в среду подписали мировое соглашение в Тверском суде Москвы.
Отмечается, что соглашение переписывалось несколько раз и его подписание планировалось неоднократно, но в последний момент появилялись новые условия со стороны Благонравова.
«Я решила закончить судебные разбирательства, потому что мои морально-этические нормы выше всех этих дрязг. Я придерживаюсь позиции классиков: «Негоже лилиям прясть», — заявила актриса.
Ирина Цывина была замужем за Евстигнеевым с 1986 по 1992 год. Актер оставил ей крупное наследство, на которое претендовал ее пасынок — сын четвертого мужа Александра Благонравова.
Согласно подписанному соглашению Благонравов получил квартиру в Москве. Цывина остается обладательницей трех квартир, земельного участка и дома.