Вдова Евстигнеева и ее пасынок заключили мировое соглашение

Согласно соглашения Благонравов получил квартиру в Москве

Отмечается, что соглашение переписывалось несколько раз и его подписание планировалось неоднократно, но в последний момент появилялись новые условия со стороны Благонравова.

«Я решила закончить судебные разбирательства, потому что мои морально-этические нормы выше всех этих дрязг. Я придерживаюсь позиции классиков: «Негоже лилиям прясть», — заявила актриса.

Ирина Цывина была замужем за Евстигнеевым с 1986 по 1992 год. Актер оставил ей крупное наследство, на которое претендовал ее пасынок — сын четвертого мужа Александра Благонравова.

Согласно подписанному соглашению Благонравов получил квартиру в Москве. Цывина остается обладательницей трех квартир, земельного участка и дома.