Почти 130 нежилых помещений для стрит-ритейла выставлены на аукционы в новостройках Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента конкурентной политики.

«127 нежилых объектов, расположенных в новостройках, предприниматели могут приобрести через аукционы. Это отличный вариант для стрит-ритейла. Тем более, что первые этажи во многих многоквартирных домах-новостройках в Москве специально предназначены под коммерческие помещения — магазины, салоны или офисы. Выставленные на открытые торги объекты расположены в девяти округах столицы. Их средняя начальная стоимость 106 тыс. руб. за 1 кв. м», — приводятся в материале слова главы департамента Геннадия Дегтева

Стоимость лотов варьируется от 3,4 млн руб. за объект площадью 32 кв. м до 63 млн руб. за объект площадью более 700 кв. м.

Аукционы по приватизации помещений в новостройках будут проходить 26 апреля, 7, 10, 23 и 30 мая, а также 5 июня 2018 г.