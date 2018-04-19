Ещё
Почти 130 нежилых помещений для стрит-ритейла выставлены на аукционы в новостройках Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ потребовала от США компенсаций
РФ потребовала от США компенсаций

Почти 130 нежилых помещений для стрит-ритейла выставлены на аукционы в новостройках Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента конкурентной политики.
«127 нежилых объектов, расположенных в новостройках, предприниматели могут приобрести через аукционы. Это отличный вариант для стрит-ритейла. Тем более, что первые этажи во многих многоквартирных домах-новостройках в Москве специально предназначены под коммерческие помещения — магазины, салоны или офисы. Выставленные на открытые торги объекты расположены в девяти округах столицы. Их средняя начальная стоимость 106 тыс. руб. за 1 кв. м», — приводятся в материале слова главы департамента Геннадия Дегтева.
Стоимость лотов варьируется от 3,4 млн руб. за объект площадью 32 кв. м до 63 млн руб. за объект площадью более 700 кв. м.
Аукционы по приватизации помещений в новостройках будут проходить 26 апреля, 7, 10, 23 и 30 мая, а также 5 июня 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Строившийся почти 15 лет долгострой в Троицке получил разрешение на ввод в эксплуатацию Строительство поликлиники в Мытищах планируют завершить в IV квартале 2020 г. Гостиницей в доме-«книжке» на ул. Новый Арбат будет управлять компания Pentahotels
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО253
Япония заявила протест России413
Россияне «изменили» доллару56
8 лет за кокаиновый круиз26
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
10:41
Россияне «изменили» доллару
Экономика Личный счет
02:45
Путин проведет совещание с Совбезом РФ
Политика
01:18
Кремль: агрессивные проявления в адрес России продолжаются
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение