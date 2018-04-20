На торги по аренде помещений под открытие столовых и кафе в Москве выставлено 15 объектов

Электронные аукционы на аренду 15 объектов под открытие столовых, кафе и ресторанов проходят в Москве . Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

«15 объектов под открытие столовых, кафе и ресторанов сдаются в аренду через электронные аукционы. Инвесторы могут арендовать нежилые объекты под открытие точек общественного питания, в которых до этого также располагались кафе и столовые», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев , который цитируется в сообщении, почти все объекты располагаются в отдельно стоящих торговых зданиях, ранее в этих местах также были точки общественного питания.

«Площадь объектов варьируется от 36 до 1 тыс. 407 кв. м. Минимальная начальная стоимость годовой аренды составляет 185 тыс. руб. Самый крупный и капиталоемкий лот имеет стартовую цену 14,5 млн руб.», — сообщил он.

По данным пресс-службы, все объекты расположены вблизи станций метро, а также рядом с крупными транспортными узлами. «Нежилые помещения с назначением „Общественное питание“ расположены в пяти округах столицы. Семь объектов — в Восточном административном округе, четыре в Центральном, два в Юго-Восточном округе и по одному в Северо-Восточном и Южном административных округах. Все выставленные на аукционы помещения находятся в удовлетворительном техническом состоянии, при этом во многих объектах требуется провести косметический ремонт», — говорится в сообщении.

Лотовая документация по объектам содержится на инвестиционном портале столицы.