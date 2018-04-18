Камень царей: где в Москве будут создавать алмазы

Технопарк с высокотехнологичным производством алмазов появится на Внуковском шоссе. Город уже согласовал предоставление земельного участка площадью 11 тысяч квадратных метров для строительства, рассказала Наталья Сергунина , заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По ее словам, в состав технопарка войдут производственный комплекс и исследовательский центр. «Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 миллиарда рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 миллионов рублей за пять лет», — отметила Наталья Сергунина.

В технопарке будет работать компания, специализирующаяся на изготовлении продукции из высокочистых синтетических алмазов. В 2017 году компания создала опытный центр алмазных и лазерных технологий, и теперь производство расширят на новой территории.