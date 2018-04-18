Ещё
Камень царей: где в Москве будут создавать алмазы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Камень царей: где в Москве будут создавать алмазы 

Государственная жилищная инспекция города Москвы 1 час назад
Фото: Государственная жилищная инспекция города Москвы
Технопарк с высокотехнологичным производством алмазов появится на Внуковском шоссе. Город уже согласовал предоставление земельного участка площадью 11 тысяч квадратных метров для строительства, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
По ее словам, в состав технопарка войдут производственный комплекс и исследовательский центр. «Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 миллиарда рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 миллионов рублей за пять лет», — отметила Наталья Сергунина.
В технопарке будет работать компания, специализирующаяся на изготовлении продукции из высокочистых синтетических алмазов. В 2017 году компания создала опытный центр алмазных и лазерных технологий, и теперь производство расширят на новой территории.
Государственная жилищная инспекция города Москвы: последние новости
Официальный сайт мэра mos.ru стал точкой доступа ко всем городским услугам Владимир Ефимов: Ключевые проекты экономики Москвы ждут молодых и креативных Число вакансий в Москве более чем в четыре раза превышает количество зарегистрированных в службе занятости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением118
Решена судьба российских банков в SWIFT188
Найдена «подлодка Гитлера»2
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США310
Сирийская армия показала российский «Стрелец»11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение