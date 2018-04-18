Участники реновации смогут выбрать квартиры меньшей площади с доплатой

Размер компенсации будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости нового жилья

Участники реновации в Москве смогут переехать в жилье меньшей площади и получить денежную компенсацию, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, когда началось переселение в первый дом по программе реновации на 5-й Парковой улице, многие жители соседних домов выразили желание поскорее переехать, пусть даже в квартиры меньшей площади. В результате власти разработали механизм такого переезда с денежной компенсацией по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр.

Хуснуллин подчеркнул, что такой вариант возможен лишь при желании самих переселенцев. Если же он их не устраивает, то собственнику после строительства новых домов гарантирована равнозначная имеющемуся у него жилью квартира, поскольку это предусмотрено законом и программой реновации.

Заммэра пояснил, что полномочиями по выплате компенсации собственникам наделен Фонд реновации. Такое решение принято для того, чтобы жильцы наиболее ветхих пятиэтажек могли получить новое жилье как можно скорее.

Размер компенсации для собственников будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости нового жилья. Таким образом, собственник при переезде в квартиру с меньшей площадью получит сумму, равную разнице между жилой площадью старой и новой квартиры, умноженную на рыночную стоимость одного квадратного метра в новом жилье.

Хуснуллин также напомнил, что ранее был разработан механизм докупки при переезде дополнительных площадей. Так, участники программы реновации смогут купить дополнительные квадратные метры с скидкой 10% от их рыночной стоимости.