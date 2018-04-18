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Состоятельные международные покупатели возвращаются на Лазурный Берег
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Состоятельные международные покупатели возвращаются на Лазурный Берег 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Популярное место отдыха, также известное как Французская Ривьера, характеризуется большими запасами элитных домов, что обеспечивает иностранным покупателям широкий выбор и возможность получить заметную скидку. По словам директора местного отделения Savills Алекса Балкина, в регионе — высокий уровень жизни и развитая инфраструктура, а благодаря усовершенствованной национальной экономике спрос возвращается на рынок, сообщает Mansion Global.
Большинство домов на Лазурном Берегу, стоимость которых превышает €10 млн, покупают инвесторы из России, Восточной Европы, Бельгии, Скандинавских стран, Великобритании и Ближнего Востока, говорится в докладе.
Рынок жилой недвижимости региона достиг пика в 2008 году и значительно замедлился после мирового финансового кризиса. Как и на других глобальных рынках, таких как Лондон и Нью-Йорк, цены на Лазурном Берегу подскочили в 2011 году, но снова замедлились в 2012 году после избрания Франсуа Олланда, а также после 2014 года из-за срыва французской экономики.
В 2017 году выборы Эммануэля Макрона начали поворотный этап: новое правительство стабилизировало и улучшило международное положение страны, но не изменило налог на имущество, порог которого остается неизменным — на уровне €1,3 млн при покупке недвижимости.
В настоящее время стоимость элитного жилья на Лазурном Берегу снизилась и приближается к уровню 2006 года, составляя €25 000 — 30 000 за квадратный метр.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья на Лазурном берегу.
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