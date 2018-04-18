Жительнице Пыталовского района незаконно отказали в приобретении жилья

Жительница Пыталовского района обратилась в прокуратуру после того, как в Отделе Пенсионного фонда ей не разрешили потратить средства материнского капитала на приобретение жилья. Как сообщили в районной прокуратуре, в ведомстве отказ обосновали тем, что частный дом в Пыталово , которое собиралась приобрести женщина, непригоден для проживания с маленькими детьми.

Такое заключение сделал сотрудник Отдела Пенсионного фонда. Однако такое решение признали противоречащим части 2 статьи 8 Закона №256-ФЗ, где приведен исчерпывающий перечень случаев отказа. Кроме того, у женщины, имеющих несовершеннолетних детей, нет своего жилья, поэтому такой отказ прокуратура признала незаконным.

Суд обязал Отдел Пенсионного фонда направить средства материнского капитала в счет погашения задолженности по договору займа на покупку жилого дома И., а также взыскал с Отдела Пенсионного фонда судебные издержки за услуги представителя И. и стоимость услуг по проведению технической экспертизы жилого дома.