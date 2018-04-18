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Жительнице Пыталовского района незаконно отказали в приобретении жилья
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Жительнице Пыталовского района незаконно отказали в приобретении жилья 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Жительница Пыталовского района обратилась в прокуратуру после того, как в Отделе Пенсионного фонда ей не разрешили потратить средства материнского капитала на приобретение жилья. Как сообщили в районной прокуратуре, в ведомстве отказ обосновали тем, что частный дом в Пыталово, которое собиралась приобрести женщина, непригоден для проживания с маленькими детьми.
Такое заключение сделал сотрудник Отдела Пенсионного фонда. Однако такое решение признали противоречащим части 2 статьи 8 Закона №256-ФЗ, где приведен исчерпывающий перечень случаев отказа. Кроме того, у женщины, имеющих несовершеннолетних детей, нет своего жилья, поэтому такой отказ прокуратура признала незаконным.
Суд обязал Отдел Пенсионного фонда направить средства материнского капитала в счет погашения задолженности по договору займа на покупку жилого дома И., а также взыскал с Отдела Пенсионного фонда судебные издержки за услуги представителя И. и стоимость услуг по проведению технической экспертизы жилого дома.
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