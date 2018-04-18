Налоговики ответили на ключевые вопросы декларационной кампании 2018 года

Декларация ф. № 3-НДФЛ за 2017 год подается в налоговый орган по месту жительства физического лица. Ее следует представить в срок не позднее 03 мая 2018 года, так как установленный законодательством срок — 30 апреля — в этом году приходится на выходной день. Налог при этом граждане должны уплатить в бюджет самостоятельно не позднее 16 июля.

Для удобства плательщиков налоговые инспекции региона работают по продленному графику в период самого массового визита декларантов — с 1 апреля по 3 мая. В будние дни инспекции принимают декларации с 9.00 до 20.00 часов; в субботу — с 10 до 15 часов.

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «3-НДФЛ» по ссылке «Заполнить декларацию онлайн» реализована возможность как заполнения налоговой декларации в режиме онлайн, так и возможность ее представления в налоговый орган в электронном виде с приложением сканированных документов.

В процессе заполнения налогоплательщиком данных разработанное программное обеспечение по заполнению декларации позволяет автоматически проверять их на корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки, переносить персональные данные о налогоплательщике в декларацию. Также сервис позволяет отслеживать, на какой стадии проверки находится представленная в налоговый орган декларация.

О ходе Декларационной кампании 2018 года

По состоянию на 01.04.2018 года в налоговые органы области представлено около 29 тыс. деклараций ф. № 3-НДФЛ, что почти на 1 тысячу превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Наибольший удельный вес, традиционно составляют декларации физических лиц с заявленными имущественными и социальными налоговыми вычетами.

Кто обязан, и кто вправе подать декларацию?

В зависимости от наличия или отсутствия обязанности по представлению декларации по НДФЛ, следует выделить две категории налогоплательщиков:

Первая категория — это физические лица, обязанные представить декларацию по ф. № 3-НДФЛ. К ним, в частности, относятся:

— индивидуальные предприниматели,

— частнопрактикующие нотариусы,

— адвокаты, учредившие адвокатский кабинет,

— другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой.

Также необходимо подать декларацию в срок не позднее 03.05.2018 года гражданам, которые получили доход:

— от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет — в отношении имущества, приобретенного до 01.01.2016 года (квартира, комната, дом, дача, гараж, земельный участок, транспортное средство и иное имущество), менее 5-ти лет — в отношении недвижимого имущества, приобретенного после 01.01.2016 года (ст. 217.1 НК РФ );

— от продажи долей в уставном капитале и ценных бумаг;

— от сдачи внаем (аренду) квартир и иного имущества;

— в виде принятия в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паёв от физических лиц, не являющихся членами семьи и (или) близкими родственниками;

— в виде выигрыша в лотерею, на тотализаторах (в том числе с использованием игровых автоматов);

— от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;

— иные доходы, с которых налоговыми агентами не был удержан налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Вторая категория — это физические лица, которые вправе представить налоговую декларацию по ф. № 3-НДФЛ. Основная причина, по которой такие граждане представляют декларацию — это заявленные ими налоговые вычеты:

— социальные — на обучение, лечение, приобретение медикаментов;

— имущественный — на приобретение жилья;

— стандартные, если в течение года они не предоставлялись, либо предоставлялись в меньшем размере;

— по иным основаниям.

Предельного срока подачи декларации для использования физическими лицами права на получение социальных и имущественных налоговых вычетов не предусмотрено, т.е. представить декларацию в связи с получением таких вычетов можно в любое время в течение всего налогового периода (года).

Кроме того, одновременно можно получить сразу несколько видов вычетов (например, вычет на лечение, вычет на обучение и имущественный налоговый вычет).

Социальные налоговые вычеты на лечение и обучение могут быть предоставлены до окончания налогового периода при обращении с письменным заявлением к работодателю и представлением ему Уведомления, выданного налоговым органом (с 1 января 2016 года).

Для получения Уведомления необходимо подать в налоговый орган письменное заявление по рекомендованной ФНС форме (письмо от 16.01.2017 № БС-4-11/500@) и документы, подтверждающие право на получение социального налогового вычета, которые будут рассмотрены в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня их подачи. Такой вычет предоставляется работодателем начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился к нему за их получением.

Ответственность за непредставление декларации в срок

За непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в установленный срок статьей 119 Налогового кодекса предусмотрена налоговая ответственность. Это штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Основные изменения законодательства по налогу на доходы физических лиц с 01.01.2018 года

Важные изменения в законодательстве касаются случаев, когда НДФЛ не был удержан налоговым агентом, о чем письменно было сообщено налогоплательщику и налоговым органам.

Самостоятельно декларировать доход в таком случае гражданам не нужно. Физическое лицо будет уплачивать налог на доходы после получения налогового уведомления и квитанций от налогового органа, т.е. по аналогии с имущественными налогами.

Платежные документы формируются на основании сведений о невозможности удержать налог и суммах налога, переданных налоговыми агентами в налоговые органы. Оплатить налог необходимо не позднее 1 декабря 2018 года. Новые правила применяются к доходам, полученным за 2016 — 2017 годы.

Еще одно важное изменение в законодательстве касается налогообложения доходов, полученных в виде выигрыша в лотерее или азартных игр.

С 01.01.2018 года выигрыши в размере:

— до 4 000 руб. — НДФЛ не облагаются и не декларируются;

— свыше 4 000 руб. — до 15 000 руб. — подлежат обязательному декларированию;

— свыше 15 000 руб. — НДФЛ удерживается и перечисляется в бюджет у источника их выплаты, т.е. у налогового агента.

За налоговые периоды до 2018 года обязанность по представлению декларации и уплате налога возникает независимо от суммы выигрыша (за исключением случаев получения выигрыша в тотализаторах, букмекерских конторах, организаторы которых при выплате денежной суммы должны удержать из нее НДФЛ).

Еще одно изменение в законодательстве касается налогообложения доходов при продаже имущества, приобретенного после 01.01.2016 года.

Ранее доходы физлица — налогового резидента РФ от продажи недвижимости не облагались НДФЛ, если срок нахождения объекта в собственности составлял три года и более. При этом было неважно, каким образом данный объект получен в собственность.

Согласно действующему законодательству в отношении недвижимого имущества, приобретенного после 01.01.2016 года, НДФЛ не уплачивается, если до продажи недвижимость была в собственности не менее 5 лет.

Нововведение не касается продажи движимого имущества, т.е. если автомобиль находился в собственности менее 3-х лет, то независимо от суммы полученного дохода с учетом налогового вычета, предусмотренного законодательством (250 000 руб. или документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением транспортного средства), физическое лицо обязано представить декларацию по ф. № 3-НДФЛ.

Для освобождения от НДФЛ минимальный срок владения недвижимостью может составлять не пять лет, а три года (ст.217.1 НК РФ). Это правомерно, например, при продаже квартиры, которая получена в порядке дарения или по наследству (от члена семьи или близкого родственника) или в порядке приватизации.

Для случая, когда доход от продажи недвижимости меньше 70% кадастровой стоимости объекта, определенной по состоянию на 1 января года, в котором зарегистрирован переход права собственности, предусмотрены особенности. В такой ситуации доходом, облагаемым НДФЛ, признается 70% кадастровой стоимости объекта недвижимости на указанную дату.

Новые правила, как и действовавшие ранее, не распространяются на недвижимость, которая непосредственно использовалась в предпринимательской деятельности.

Материал подготовлен пресс-службой УФНС России по Орловской области