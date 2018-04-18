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Свердловские дачи продаются по цене элитной квартиры
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Свердловские дачи продаются по цене элитной квартиры 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловские дачи подорожали более чем на 30% по сравнению с апрелем 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили аналитики портала недвижимости N1.RU.
По данным портала, самые дорогие дачи расположены в Верхнепышминском, Березовском, Белоярском и Сысертском районах, где средняя стоимость объекта составляет 1,5-2 миллиона рублей.
Самые «кусачие» дачные домики продаются в этих районах по цене элитной пятикомнатной квартиры в Челябинске. Так, «домик» в поселке Сосновском (Верхнепышминский район) площадью 483 квадратных метра хозяева продают за 24,9 миллиона рублей. Правда, в стоимость входит еще и участок площадью 15 соток.
Самые дешевые дачи расположены в Режевском и Полевском районах. Средняя стоимость объектов в продаже там составляет около 750 тысяч рублей.
Специалисты N1 отмечают, что цены в этой сфере в Свердловской области растут уже второй год. Не исключено, что нынешний скачок могла спровоцировать неопределенность с так называемой дачной амнистией — упрощенным порядком оформления и госрегистрации объектов ИЖС.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», с 1 марта должны были вступить в силу поправки в закон № 93-ФЗ, обязывающие владельцев строений на землях ИЖС предоставить в Росреестр разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Только после этого они смогут зарегистрировать право на недвижимость. Однако в марте президент РФ Владимир Путин сжалился над дачниками и продлил «амнистию» до весны 2020 года.
Ранее по теме: Путин пощадил российских дачников
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