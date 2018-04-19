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На Кожуховской линии метро построят два транспортно-пересадочных узла
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На Кожуховской линии метро построят два транспортно-пересадочных узла 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В течение года на торги для определения инвесторов планируется выставить коммерческие объекты в составе ТПУ «Некрасовка» и «Лухмановская».
Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.
— ТПУ «Некрасовка» будет включать многофункциональный центр с подземной парковкой на 300 машино-мест, — сказал он. — В составе ТПУ «Лухмановская» инвесторам предложат проекты офисно-делового центра и апартаментов.
Проект предполагает и возведение паркингов на три тысячи машино-мест.
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