На Кожуховской линии метро построят два транспортно-пересадочных узла

В течение года на торги для определения инвесторов планируется выставить коммерческие объекты в составе ТПУ «Некрасовка» и «Лухмановская».

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

— ТПУ «Некрасовка» будет включать многофункциональный центр с подземной парковкой на 300 машино-мест, — сказал он. — В составе ТПУ «Лухмановская» инвесторам предложат проекты офисно-делового центра и апартаментов.

Проект предполагает и возведение паркингов на три тысячи машино-мест.