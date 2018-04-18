Недвижимая проверка. Как купить квартиру и не потерять деньги

Зачастую главным критерием при выборе недвижимости является цена. И это можно понять: все хотят приобрести квартиру и не потратить при этом слишком много денег. Ориентация исключительно на цену объекта — главная ошибка покупателей, считает эксперт ассоциации «Пермские строители» Игорь Юфарев.

«Важно поинтересоваться у продавца, почему он продаёт так недорого. Да, бывают различные акции, и всё же, если средняя цена по рынку — 50 тысяч рублей, а он продаёт за 30 тысяч рублей, это уже должно насторожить», — советует эксперт.

Прежде чем делать выбор, стоит внимательно изучить всю доступную информацию о застройщике: сколько лет он работает на рынке, какие объекты строил, не было ли проблем с завершением строительства. Сайт продавца, а также новости о компании несложно найти в Интернете. Также проверьте, есть ли у застройщика разрешение на строительство. Этот документ можно найти на сайте городской администрации, так как разрешения выдаёт именно муниципалитет.

Конечно же, стоит посетить стройку и оценить, насколько реально возвести дом в предлагаемые сроки. Например, если застройщик обещает через год достроить 18-этажный дом, а на площадке котлован или всего один этаж, то это уже должно вызвать подозрения. Средний срок возведения дома под ключ — 2-2,5 года в зависимости от этажности и сложности проекта. За год до окончания строительства «коробка» уже должна быть практически готова. Важно спросить у застройщика, переносил ли он сроки сдачи объекта. Если да, то почему.

Изучайте документы

«Стоит проверить, есть ли у компании аккредитация в банках, находится участок в соб­ственности или аренде. Если в аренде, то на какой срок и на каких условиях. Если застройщик владеет землёй, то вложения в недвижимость более надёжные, — говорит Игорь Юфарев. — Все мы знаем, что квартиры часто продают по договору долевого участия. Но бывает, что компания просит подписать ещё один документ — уступку права требования. В этом случае к покупке нужно относиться очень осторожно. И вот почему. В договоре долёвки может быть написано, что квартиру продали за два миллиона рублей, а в документах по уступке права требования уже указана другая сумма, которую вы фактически заплатите за квартиру. Скажем, три миллиона рублей. Застройщик может обанкротиться, и в этом случае вам вернут первую сумму. То есть вы потеряете миллион!»

Хорошо бы присмотреться и к офису продавца. Фирмы-однодневки не будут снимать хорошее помещение со стационарными телефонами и набирать штат сотрудников.

Конечно, все эти моменты самостоятельно учесть довольно трудно. Если вы не профессионал в сфере недвижимости, голова может пойти кругом. Поэтому имеет смысл обратиться к специалистам — профессиональным риелторам. В случае, когда речь идёт о приобретении квартиры в новостройке, они, как правило, денег за консультации не берут. Эти услуги им оплачивает застройщик.

Правда, в этом случае возникает ещё одна проблема: риелторов много, и не всем из них можно доверять.

«Лучше обращаться в официальные компании, у которых есть сайт. В этом случае вы можете проверить, имеете ли вы дело с профессионалом или частным маклером, — советует эксперт. — Неплохо, если компания является членом гильдии риелторов. Это хоть и не обязательно, но станет дополнительным позитивным штрихом к портрету».