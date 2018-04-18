Депутаты Мосгордумы отчитались о своих доходах за 2017 г., сообщает официальный сайт столичного парламента.
Как следует из декларации, доходы председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова в 2017 г. составили более 5,5 млн руб. В 2016 г. А. Шапошников заработал 22 млн руб.
По итогам 2017 г. в собственности спикера столичного парламента находятся квартира площадью 269,5 кв. м и одно машиноместо, а также в безвозмездном пользовании коттедж площадью 277,7 кв. м. Кроме того, А. Шапошников является собственником легкового автомобиля Mercedes-Benz E350.
Доходы вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского (фракция «Единая Россия) в 2017 г. составили почти 5,5 млн руб. В 2016 г. его доходы составляли 5,2 млн руб. В безвозмездном пользовании А. Метельского находится квартира площадью 115,6 кв. м, а также депутат арендует на время исполнения своих полномочий коттедж в жилом корпусе площадью 284,3 кв. м.
Доходы заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко (фракция КПРФ) увеличились в 2017 г. почти до 8,2 млн руб. (в 2016 г. они составляли 7,5 млн руб.). У Н. Губенко по итогам 2017 г. имеются легковые автомобили Mercedes-Benz Е240, Hyundai Getz и BMW 740 Li. Депутат также арендует одно машиноместо площадью 29,4 кв. м. Супруга Н. Губенко владеет дачным участком площадью 1,7 тыс. кв. м, дачей площадью 114,3 кв. м, а также пятикомнатной квартирой 111,3 кв. м.
Самый высокий доход среди депутатов столичного парламента за 2017 г. задекларировал член фракции «Единая Россия» Олег Сорока — 56,2 млн руб. В его собственности находятся квартира площадью 62,5 кв. м и легковой автомобиль Volvo XC90. Согласно документам, самый низкий доход задекларировал депутат Михаил Балакин — 52 тыс. руб. При этом он является собственником четырехкомнатной квартиры (146,7 кв. м), жилого дома (754,9 кв. м) и лесного участка площадью 1 га. Также он владеет легковым автомобилем BMW 645, тремя мотолодками (Wellboat-47 Jet, Brig HD 460 и Buster S), квадрогидроциклом Quadski и прицепом к легковым автомобилям LAV 81014.