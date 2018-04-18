Ещё
Депутаты Мосгордумы отчитались о своих доходах за 2017 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты Мосгордумы отчитались о своих доходах за 2017 г. 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Депутаты Мосгордумы отчитались о своих доходах за 2017 г., сообщает официальный сайт столичного парламента.
Как следует из декларации, доходы председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова в 2017 г. составили более 5,5 млн руб. В 2016 г. А. Шапошников заработал 22 млн руб.
По итогам 2017 г. в собственности спикера столичного парламента находятся квартира площадью 269,5 кв. м и одно машиноместо, а также в безвозмездном пользовании коттедж площадью 277,7 кв. м. Кроме того, А. Шапошников является собственником легкового автомобиля Mercedes-Benz E350.
Доходы вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского (фракция «Единая Россия) в 2017 г. составили почти 5,5 млн руб. В 2016 г. его доходы составляли 5,2 млн руб. В безвозмездном пользовании А. Метельского находится квартира площадью 115,6 кв. м, а также депутат арендует на время исполнения своих полномочий коттедж в жилом корпусе площадью 284,3 кв. м.
Доходы заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко (фракция КПРФ) увеличились в 2017 г. почти до 8,2 млн руб. (в 2016 г. они составляли 7,5 млн руб.). У Н. Губенко по итогам 2017 г. имеются легковые автомобили Mercedes-Benz Е240, Hyundai Getz и BMW 740 Li. Депутат также арендует одно машиноместо площадью 29,4 кв. м. Супруга Н. Губенко владеет дачным участком площадью 1,7 тыс. кв. м, дачей площадью 114,3 кв. м, а также пятикомнатной квартирой 111,3 кв. м.
Самый высокий доход среди депутатов столичного парламента за 2017 г. задекларировал член фракции «Единая Россия» Олег Сорока — 56,2 млн руб. В его собственности находятся квартира площадью 62,5 кв. м и легковой автомобиль Volvo XC90. Согласно документам, самый низкий доход задекларировал депутат Михаил Балакин — 52 тыс. руб. При этом он является собственником четырехкомнатной квартиры (146,7 кв. м), жилого дома (754,9 кв. м) и лесного участка площадью 1 га. Также он владеет легковым автомобилем BMW 645, тремя мотолодками (Wellboat-47 Jet, Brig HD 460 и Buster S), квадрогидроциклом Quadski и прицепом к легковым автомобилям LAV 81014.
Агентство «Москва»: последние новости
Главгосэкспертиза России одобрила проекты двух этапов строительства ЦКАД Трех инвесторов привлекли для завершения строительства 17-этажного дома ЖК «Авиатор» в Химках ГЗК отказала инвестору в увеличении площади будущего технопарка на юго-западе Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT14
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США89
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника67
В Кремле ответили на «план Авакова»180
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский67
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение