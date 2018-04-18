Депутаты Мосгордумы отчитались о своих доходах за 2017 г.

Депутаты Мосгордумы отчитались о своих доходах за 2017 г., сообщает официальный сайт столичного парламента.

Как следует из декларации, доходы председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова в 2017 г. составили более 5,5 млн руб. В 2016 г. А. Шапошников заработал 22 млн руб.

По итогам 2017 г. в собственности спикера столичного парламента находятся квартира площадью 269,5 кв. м и одно машиноместо, а также в безвозмездном пользовании коттедж площадью 277,7 кв. м. Кроме того, А. Шапошников является собственником легкового автомобиля Mercedes-Benz E350.

Доходы вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского (фракция « Единая Россия ) в 2017 г. составили почти 5,5 млн руб. В 2016 г. его доходы составляли 5,2 млн руб. В безвозмездном пользовании А. Метельского находится квартира площадью 115,6 кв. м, а также депутат арендует на время исполнения своих полномочий коттедж в жилом корпусе площадью 284,3 кв. м.

Доходы заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко фракция КПРФ ) увеличились в 2017 г. почти до 8,2 млн руб. (в 2016 г. они составляли 7,5 млн руб.). У Н. Губенко по итогам 2017 г. имеются легковые автомобили Mercedes-Benz Е240, Hyundai Getz и BMW 740 Li. Депутат также арендует одно машиноместо площадью 29,4 кв. м. Супруга Н. Губенко владеет дачным участком площадью 1,7 тыс. кв. м, дачей площадью 114,3 кв. м, а также пятикомнатной квартирой 111,3 кв. м.