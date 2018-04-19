Рассмотрение иска Минспорта РФ к генподрядчику «Самары-Арены» отложено до 25 апреля 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение искового заявления Министерства спорта РФ к обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно— строительное объединение „Казань“, генеральному подрядчику строительства футбольного стадиона чемпионата мира 2018 года в Самаре, до 25 апреля. Об этом из здания суда передает корреспондент ТАСС.
В этом иске Минспорт требует взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Промышленно-строительное объединение „Казань“ неустойку в размере 609 711 215 руб. 94 коп. за нарушение промежуточных сроков выполнения работ на объекте.
5 февраля арбитраж Москвы зарегистрировал шесть исков Минспорта к генподрядчикам строительства футбольных стадионов к чемпионату мира на общую сумму более 2,9 миллиарда рублей. Помимо иска к ПСО „Казань“ по строительству арены в Самаре, сейчас продолжается рассмотрение еще одного дела того же подрядчика — по стадиону в Саранске (на 555,4 миллиона рублей). По остальным искам производство прекращено.