Рассмотрение иска Минспорта РФ к генподрядчику «Самары-Арены» отложено до 25 апреля

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение искового заявления Министерства спорта РФ к обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно— строительное объединение „Казань“, генеральному подрядчику строительства футбольного стадиона чемпионата мира 2018 года в Самаре , до 25 апреля. Об этом из здания суда передает корреспондент ТАСС.

В этом иске Минспорт требует взыскать с общества с ограниченной ответственностью „Промышленно-строительное объединение „Казань“ неустойку в размере 609 711 215 руб. 94 коп. за нарушение промежуточных сроков выполнения работ на объекте.