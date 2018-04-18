Минспорт отказался от иска на 385 млн руб к строителю ростовского стадиона

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску министерства спорта России к компании «Крокус Интернэшнл», генподрядчику строительства стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону, о взыскании 385,6 миллиона рублей в связи с отказом истца от иска.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, представитель Минспорта не назвал на заседании причины отказа от претензий к компании. В этом иске министерство требовало взыскать с ответчика неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ на объекте, другие подробности не сообщались.

Всего арбитраж Москвы 5 февраля зарегистрировал шесть исков Минспорта на общую сумму более 2,9 миллиарда рублей к генподрядчикам строительства футбольных стадионов к чемпионату мира. В настоящее время продолжается рассмотрение двух из них, оба предъявлены к стройкомпании ПСО «Казань» — по стадиону в Самаре (на 609,7 миллиона рублей) и по стадиону в Саранске (на 555,4 миллиона рублей). По остальным искам производство прекращено.

Кроме того, арбитраж Свердловской области приступил к рассмотрению требования Минспорта о взыскании 349,5 миллиона рублей неустойки с АО «Синара-Девелопмент», генподрядчика строительства стадиона в Екатеринбурге . Ранее арбитраж Москвы вернул этот иск, так как установил, что он подан с нарушением подсудности.

Генеральный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг», выступающего заказчиком-застройщиком спортивных объектов, Алексей Милованов , комментируя подачу исков, тогда заявил РИА Новости, что иски не приведут к нарушению сроков завершения строительства стадионов. По его словам, все спортивные сооружения будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель. Как уточняли компании-ответчики, все иски заявлены о взыскании неустойки за нарушение промежуточных сроков возведения объектов.