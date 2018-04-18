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Минспорт РФ отказался от иска к строителю «Ростов Арены»
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Минспорт РФ отказался от иска к строителю «Ростов Арены» 

LiveSport.Ru 37 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску министерства спорта России к компании «Крокус Интернэшнл», генподрядчику строительства стадиона «Ростов Арена», о взыскании 385,6 миллиона рублей в связи с отказом истца от иска, информирует «Р-Спорт».
Представитель Минспорта не назвал причины отказа от претензий к компании.
Изначально министерство требовало взыскать с ответчика неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ на объекте, другие подробности не сообщались.
Всего арбитраж Москвы 5 февраля зарегистрировал шесть исков Минспорта на общую сумму более 2,9 миллиарда рублей к генподрядчикам строительства стадионов к чемпионату мира. В настоящее время продолжается рассмотрение двух из них, оба предъявлены к стройкомпании ПСО «Казань» — по стадиону в Самаре (на 609,7 миллиона рублей) и по стадиону в Саранске (на 555,4 миллиона рублей). По остальным искам производство прекращено.
Кроме того, арбитраж Свердловской области приступил к рассмотрению требования Минспорта о взыскании 349,5 миллиона рублей неустойки с АО «Синара-Девелопмент», генподрядчика строительства стадиона в Екатеринбурге. Ранее арбитраж Москвы вернул этот иск, так как установил, что он подан с нарушением подсудности.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.
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