Минспорт РФ отказался от иска к строителю «Ростов Арены»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску министерства спорта России к компании «Крокус Интернэшнл», генподрядчику строительства стадиона «Ростов Арена», о взыскании 385,6 миллиона рублей в связи с отказом истца от иска, информирует «Р-Спорт».

Представитель Минспорта не назвал причины отказа от претензий к компании.

Изначально министерство требовало взыскать с ответчика неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ на объекте, другие подробности не сообщались.

Всего арбитраж Москвы 5 февраля зарегистрировал шесть исков Минспорта на общую сумму более 2,9 миллиарда рублей к генподрядчикам строительства стадионов к чемпионату мира. В настоящее время продолжается рассмотрение двух из них, оба предъявлены к стройкомпании ПСО «Казань» — по стадиону в Самаре (на 609,7 миллиона рублей) и по стадиону в Саранске (на 555,4 миллиона рублей). По остальным искам производство прекращено.

Кроме того, арбитраж Свердловской области приступил к рассмотрению требования Минспорта о взыскании 349,5 миллиона рублей неустойки с АО «Синара-Девелопмент», генподрядчика строительства стадиона в Екатеринбурге . Ранее арбитраж Москвы вернул этот иск, так как установил, что он подан с нарушением подсудности.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.