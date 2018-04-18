ООО УК «Жилсервис» незаконно собрал с жителей Пскова более 140 тысяч рублей 

Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору после обращения одного из жителей Пскова провёл внеплановую проверку деятельности управляющей организации ООО УК «Жилсервис». Чиновников интересовало увеличение платы за содержание и ремонт жилого помещения в одностороннем порядке. В ходе проверки чиновники установили, что с 1 февраля управляющая организация увеличила плату за содержание и ремонт жилого помещения на 4,6 рублей за 1 кв. метр помещения. С собственниками помещений, обслуживаемых УК «Жилсервис», это согласовано не было, решение об увеличении платы было принято в одностороннем порядке без подписаний каких-либо соглашений. Лишние начисления подлежат возврату путём зачисления в счёт будущих платежей. По расчётам комитета по строительному и жилищному надзору, общася сумма переплат составила 140 тысяч 354 рубля. В итоге управляющей компании выдано предписание о перерасчёте платы до 1 июня. Отметим, руководит ООО УК «Жилсервис» Николай Таратынов, брат первого замначальника УГХ Пскова Дмитрия Таратынова. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».