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На западе Москвы появится производство алмазов
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На западе Москвы появится производство алмазов 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Технопарк с высокотехнологичным производством алмазов построят на Внуковском шоссе в Москве, пишет «Вечерняя Москва».
Компания, специализирующаяся на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов, взяла в аренду земельный участок, площадь которого составляет свыше 11 тысяч квадратных метров, на Внуковском шоссе.
«Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 млрд рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 млн рублей за пять лет», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Отмечается, что в центре будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство составит 2,8 миллиарда рублей. Объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 миллиона рублей за пять лет.
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