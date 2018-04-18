На западе Москвы появится производство алмазов

Технопарк с высокотехнологичным производством алмазов построят на Внуковском шоссе в Москве , пишет «Вечерняя Москва».

Компания, специализирующаяся на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов, взяла в аренду земельный участок, площадь которого составляет свыше 11 тысяч квадратных метров, на Внуковском шоссе.

«Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 млрд рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 млн рублей за пять лет», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

Отмечается, что в центре будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство составит 2,8 миллиарда рублей. Объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 миллиона рублей за пять лет.