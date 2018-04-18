Иностранцы вытеснили россиян с рынка супердорогой аренды

На столичном рынке аренды элитного жилья за последние полгода удвоилось количество запросов со стороны нерезидентов РФ , запросов со стороны россиян стало меньше. Об этом говорится в материалах девелоперской компании «БСК-Санкт-Петербург», поступивших 18 апреля в редакцию «Дома».

По статистике компании, на начало второго квартала 2018 года на долю граждан стран СНГ приходится 20 процентов всех обращений по поводу аренды элитного жилья, еще 20 процентов составляет доля спроса со стороны жителей стран дальнего зарубежья. Доли москвичей и выходцев из российских регионов сократились и составляют по 30 процентов соответственно.

«За последнее время мы видим значительный рост интереса к элитной недвижимости в центре нашей столицы со стороны нерезидентов — граждан стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В течение последних шести месяцев количество таких запросов выросло практически в два раза», — прокомментировал данные исследования Геннадий Устинов, коммерческий директор проекта «Звезды Арбата», реализуемого «БСК-Санкт-Петербург».