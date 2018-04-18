Ещё
Иностранцы вытеснили россиян с рынка супердорогой аренды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранцы вытеснили россиян с рынка супердорогой аренды 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На столичном рынке аренды элитного жилья за последние полгода удвоилось количество запросов со стороны нерезидентов РФ, запросов со стороны россиян стало меньше. Об этом говорится в материалах девелоперской компании «БСК-Санкт-Петербург», поступивших 18 апреля в редакцию «Дома».
По статистике компании, на начало второго квартала 2018 года на долю граждан стран СНГ приходится 20 процентов всех обращений по поводу аренды элитного жилья, еще 20 процентов составляет доля спроса со стороны жителей стран дальнего зарубежья. Доли москвичей и выходцев из российских регионов сократились и составляют по 30 процентов соответственно.
«За последнее время мы видим значительный рост интереса к элитной недвижимости в центре нашей столицы со стороны нерезидентов — граждан стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В течение последних шести месяцев количество таких запросов выросло практически в два раза», — прокомментировал данные исследования Геннадий Устинов, коммерческий директор проекта «Звезды Арбата», реализуемого «БСК-Санкт-Петербург».
Согласно опубликованной ранее статистике компании Savills, значительную долю арендаторов элитной московской недвижимости в первом квартале 2018 года составили французы, на их долю пришлось 19 процентов заявок. Еще 19 процентов заявок в совокупности пришлось на граждан Германии, Индии и Южной Кореи. 30 процентов заявок поступило от жителей стран бывшего СССР и других государств, сопоставимое количество заявок оставили россияне.
dom.lenta.ru: последние новости
Земля в Подмосковье рекордно подорожала Минстрой разрешил дырявить жилые дома ради кошек В Москве продали рекордное количество новых квартир
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT14
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США89
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника67
В Кремле ответили на «план Авакова»180
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский67
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение