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Курские спасатели эвакуировали из многоэтажки 13 человек
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Курские спасатели эвакуировали из многоэтажки 13 человек 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
В 7.15 18 апреля на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на проспекте Дружбы в Курске.
Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, как из окон квартиры на 7 этаже идёт сильный дым. Из-за него могли пострадать жильцы верхних этажей. Спасатели эвакуировали из дома 13 человек.
В результате пожара в квартире в одной из комнат сгорела мебель и техника на площади 5 квадратных метров, и были полностью закопчены стены и потолок.
На момент возникновения пожара в квартире находилась 78-летняя хозяйка. Женщине удалось самой выбраться из горящего помещения. Всего к ликвидации пожара привлекались 18 человек и семь единиц техники.
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