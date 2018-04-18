Курские спасатели эвакуировали из многоэтажки 13 человек

В 7.15 18 апреля на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на проспекте Дружбы в Курске

Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, как из окон квартиры на 7 этаже идёт сильный дым. Из-за него могли пострадать жильцы верхних этажей. Спасатели эвакуировали из дома 13 человек.

В результате пожара в квартире в одной из комнат сгорела мебель и техника на площади 5 квадратных метров, и были полностью закопчены стены и потолок.

На момент возникновения пожара в квартире находилась 78-летняя хозяйка. Женщине удалось самой выбраться из горящего помещения. Всего к ликвидации пожара привлекались 18 человек и семь единиц техники.