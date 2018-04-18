Минздрав предложил субсидировать научный комплекса при медцентре Алмазова

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости Минздрав РФ предлагает субсидировать из федерального бюджета строительство научно-образовательного комплекса при Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предоставить в 2018–2022 годах субсидию из федерального бюджета ‎на осуществление капитальных вложений в строительство объекта капитального строительства «Научно-образовательный комплекс» федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова», — говорится в проекте постановления.

Согласно пояснительной записке к документу, научно-образовательный комплекс будет инновационным проектом внедрения новых образовательных технологий, которые позволят проводить непрерывное обучение специалистов для оказания высокотехнологичной медпомощи. Общая площадь планируемого объекта составит 65 тысяч квадратных метров.

Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта составляет 6,822 миллиарда рублей, добавляется в записке.