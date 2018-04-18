Журналисты нашли «тайную» квартиру и брошенное авто Юлии Скрипаль

Изданию удалось выяснить, что в январе Юлия Скрипаль и ее молодой человек Степан Викеев арендовали квартиру на Давыдковской улице в Москве , так как в квартире, которая принадлежала девушке, начался ремонт.

По словам их соседей, Скрипаль «все время молчала», а Викеев был общительным, но «как будто боялся чего-нибудь», так как все время закрывал дверь в тамбур. То же самое делала и его мать, которая регулярно навещала пару.

Кроме того, изданию удалось отыскать автомобиль Ford Kuga, принадлежащий Юлии Скрипаль, которым она пользовалась прямо перед отъездом в Британию. В настоящее время машина припаркована напротив подъезда на Давыдковской улице, где Скрипаль и Викеев арендовали жилье.

«В салоне мы разглядели несколько икон», — отмечает издание.