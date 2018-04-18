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Журналисты нашли «тайную» квартиру и брошенное авто Юлии Скрипаль
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Журналисты нашли «тайную» квартиру и брошенное авто Юлии Скрипаль 

Рамблер 1 час назад
Фото: Карельские вести
«Московский комсомолец» разыскал «тайную» квартиру и брошенный автомобиль отравленной в Великобритании дочери шпиона Сергея Скрипаля.
Изданию удалось выяснить, что в январе Юлия Скрипаль и ее молодой человек Степан Викеев арендовали квартиру на Давыдковской улице в Москве, так как в квартире, которая принадлежала девушке, начался ремонт.
По словам их соседей, Скрипаль «все время молчала», а Викеев был общительным, но «как будто боялся чего-нибудь», так как все время закрывал дверь в тамбур. То же самое делала и его мать, которая регулярно навещала пару.
Кроме того, изданию удалось отыскать автомобиль Ford Kuga, принадлежащий Юлии Скрипаль, которым она пользовалась прямо перед отъездом в Британию. В настоящее время машина припаркована напротив подъезда на Давыдковской улице, где Скрипаль и Викеев арендовали жилье.
«В салоне мы разглядели несколько икон», — отмечает издание.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта.
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