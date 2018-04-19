Минсельхоз: регионам необходимо около 47 млрд рублей для развития инфраструктуры на селе

Джамбулат Хатуов. МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Инфраструктурное развитие сельских территорий, исходя из представленных регионами проектов, сегодня требует около 47 млрд рублей. Об этом в ходе Межрегионального агропромышленного форума регионов ЦФО и СЗФО в Рязани сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства России

"Мы ожидаем, что уже в текущем году будет частично увеличение объемов финансирования, ну а в последующее годы будет финансирование, которое стопроцентно позволит нам реализовать нам все имеющиеся проекты регионов. На сегодняшний день в стране для инфраструктурного развития региональные власти подготовили проекты на 47 млрд рублей. Ежегодное финансирование текущего года, в том числе, 16 млрд", — сказал он, отметив, что федеральная программа устойчивого развития сельских территорий предполагает строительство дорог, ФАПов, детских садов, жилья, газификацию сельских населенных пунктов.

"На протяжении последних двух лет есть инициатива министра сельского хозяйства Александра Ткачева в отношении наращивания объемов финансирования федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. Она очень востребована, является очень эффективным инструментом для региональных властей по развитию сельских территорий", — добавил он.

Как подчеркнул в ходе Межрегионального агропромышленного форума губернатор Рязанской области Николай Любимов , сегодня в регионе при поддержке федерального центра ведется активная работа по созданию и совершенствованию социальной инфраструктуры и инженерному обустройству сельских населенных пунктов. В области реализуются 20 проектов комплексной компактной застройки, которые включают строительство объектов инженерной инфраструктуры, уличных автодорог и благоустройство. За счет господдержки жилищные условия уже смогли улучшить более полутора тысяч сельских семей, большинство из которых — молодые.

"В 2018 году при поддержке федерального центра в сельских районах мы планируем вести в эксплуатацию 5 тыс.600 кв. м жилья, 26,4 км распределительных газовых сетей, 15,6 км локальных водопроводов, 15,6 км автодорог к общественно значимым и производственным объектам. Мы также закончим строительство поселка с детским садом в Александро— Невском районе, и откроем современный ФАП в Кораблинском районе", — отметил губернатор.

Межрегиональный агропромышленный форум регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов проходит в Рязани 19 апреля. Форум посвящен обсуждению проблем фермерства и кооперации, вопросов государственной поддержки малых форм хозяйствования и устойчивого развития сельских территорий. Участниками мероприятия стали руководители региональных органов управления АПК и муниципальных образований, представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов и перерабатывающих предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств.