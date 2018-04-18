Мэр Владивостока в 2017 году заработал более 850 тыс. рублей

По итогам 2017 года мэр Владивостока Виталий Веркеенко заработал 866 тыс. руб., следует из его декларации, опубликованной на сайте мэрии города.

В этом году администрация раньше привычного обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Владивостока и членов его семьи. Декларация включает в себя сведения за период с 1 января по 31 декабря 2017 года, отмечает «Восток-Медиа».

Согласно декларации, Веркеенко является собственником прицепа Универсал-1, УН1-00107. В его пользовании — земельный участок площадью 714 квадратных метров и жилой дом на 126,7 «квадратов». В пользовании троих несовершеннолетних сыновей — три квартиры (на 62, 62 и 172 «квадрата» соответственно).