Глава Владивостока заработал в прошлом году 886 тысяч

Глава Владивостока Виталий Веркеенко разместил официальном сайте городской администрации сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, сообщает PRIMPRESS.

В 2017 году Виталий Веркеенко, по указанным сведениям, заработал 866 320 руб. В собственности у главы только прицеп отечественного производства «Универсал-1».

Ни Веркеенко, ни три его несовершеннолетних сыновей не обладают недвижимостью. В пользовании главы — участок земли площадью 714 кв. м. и жилой дом в 126,7 кв. м. А вот дети имеют в пользовании по квартире — две по 62 кв. м. и одну в 172 кв. м.

В декларации отсутствуют сведения об источниках получения главой Владивостока и членами его семьи средств по сделкам с недвижимостью, транспортом, ценными бумагами, участиями в паях, превышающие годовой доход.