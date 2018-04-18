Строительство нового детского сада в Балашихе завершено на 90%

Об этом сообщил старший инженер строительного контроля застройщика жилого комплекса «Новоград Павлино» Максим Пивнев.

Сейчас идет завершение отделочных работ и по внутренним инженерным системам, проводятся пусконаладочные работы. В мае мы заканчиваем строительство и в июне планируем получить заключение о соответствии построенного объекта. На данный момент строительные работы выполнены на 90%

— Максим Пивнев.

Он добавил, что на территории детского сада завершается благоустройство, высажены деревья. По окончании строительных работ в учреждение начнут завозить мебель и оборудование. Помимо этого, в 2018 году в микрорайоне начнется строительство школы. На данный момент завершается ее проектирование.