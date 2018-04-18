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Строительство нового детского сада в Балашихе завершено на 90%
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Строительство нового детского сада в Балашихе завершено на 90% 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил старший инженер строительного контроля застройщика жилого комплекса «Новоград Павлино» Максим Пивнев.
Сейчас идет завершение отделочных работ и по внутренним инженерным системам, проводятся пусконаладочные работы. В мае мы заканчиваем строительство и в июне планируем получить заключение о соответствии построенного объекта. На данный момент строительные работы выполнены на 90%
— Максим Пивнев.
Он добавил, что на территории детского сада завершается благоустройство, высажены деревья. По окончании строительных работ в учреждение начнут завозить мебель и оборудование. Помимо этого, в 2018 году в микрорайоне начнется строительство школы. На данный момент завершается ее проектирование.
Строительство трехэтажного детского сада на 151 место в микрорайоне Новоград Павлино в Балашихе началось летом 2017 года на средства инвестора.
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