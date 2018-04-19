Съезд строителей Северо-Запада России прошёл в Санкт-Петербурге представителей всех регионов Северо-Западного федерального округа, об этом сообщает пресс-служба полпредства в СЗФО. На съезде выступил замгубернатора Псковской области Александр Кузнецов: его доклад касался состояния строительного сектора Псковской области. По данным Кузнецова, сфера жилищного строительства в регионе представлена 1 602 строительными организациями, в которых трудятся 6 865 специалистов, что составляет 3,4 процентра от общей численности занятых в экономике региона. Вице-губернатор рассказал о долевом строительстве и констатировал, что в настоящее время в регионе отсутствуют проблемные жилые объекты в сфере долевого строительства. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».