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В Псковской области работают 1602 строительных организации — вице-губернатор
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В Псковской области работают 1602 строительных организации — вице-губернатор 

Псковская губерния 2 часа назад
Съезд строителей Северо-Запада России прошёл в Санкт-Петербурге представителей всех регионов Северо-Западного федерального округа, об этом сообщает пресс-служба полпредства в СЗФО. На съезде выступил замгубернатора Псковской области Александр Кузнецов: его доклад касался состояния строительного сектора Псковской области. По данным Кузнецова, сфера жилищного строительства в регионе представлена 1 602 строительными организациями, в которых трудятся 6 865 специалистов, что составляет 3,4 процентра от общей численности занятых в экономике региона. Вице-губернатор рассказал о долевом строительстве и констатировал, что в настоящее время в регионе отсутствуют проблемные жилые объекты в сфере долевого строительства. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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